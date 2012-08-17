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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 14:00 BJT

〔东京美债〕公债价格上涨,收益率脱离三个月高位

路透东京8月17日电---周五亚洲时段,指标美国公债价格在稀疏交投中上涨,一些投资者逢低买入,使得收益率脱离昨日所及的三个月高位.

10年期美债收益率US10YT=RR跌至1.827%,周四美国尾盘报1.837%,昨日曾触及三个月高位1.86%.

不到一个月之前,指标美债收益率在7月25日跌至纪录低点1.38%.

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