《中国信用市场综述》全球风险初显分化,投资者切换资产或不利中国

作者 钟华

路透北京8月17日电---全球经济在后危机时代的复苏之道仍显蹒跚,但世界的深刻变化已悄然发生,各国经过自身调整后的走势初现分化,尤其是以美国为代表的经济体情况正趋好转,可能重占全球鳌头.

不同经济体分化走势正在引发全球投资者重新界定风险资产和避险资产,从而可能会给部分"风险国家"带来新的冲击.1997年亚洲金融危机后,全球经济版图的改写可资借鉴.

但与当时中国一举崛起为新兴经济体中流砥柱不同,此次中国经济增长正向低档切换,风险特征则有所增强,令其面临更为复杂多变的外部冲击.这可能导致中国经济复苏步伐滞后于预期.

固然,中国资本管制和利率管制可能在短期内提供缓冲,但长期问题仍会积累,各种矛盾冲突日趋恶化,已失诸多良机的中国调整和改革可能势在必行,才能这轮全球重新分化中寻得更多发展机会.

这种初步分化可从全球市场可窥一斑.近来美国等全球主要国家10年期国债收益率大幅走升.这当然也在于美国、欧元区、英国、乃至中国等经济体的政策放松步伐不及市场预期,投资者调仓助推市场技术性调整.

但我们看到,美国10年期国债收益率表现是这轮全球债市调整的领头羊之一,澳洲10年国债收益率也表现上佳;且澳洲及美国10-1年国债收益率曲线斜率也在大升,而中国10年期国债收益率表现则相对欠佳.

这一走势背后在于美国经济趋好,尤其是近期就业数据和工业生产承接此前经济数据而显好;而中国经济依旧不振,投资者对经济三季度见底的预期有所下降.

其实,中美国债走势早有分化的蛛丝马迹.进一步对比中美10年期国债收益率走势图,可以发现两者在2007年三季度-2011年一季度走势较为一致,此后则有所弱化.而欧元区10年期国债收益率则从2011年四季度开始承接美国10年国债,与中国10年期国债收益率走势保持较高的一致性.

中欧10年国债收益率走势高度一致性可能暗示出中欧之间的联动性增强.而欧元/美元汇率与中国10年期国债收益率,欧元指数与中国上证综指.SSEC的走势均显现出较强的一致性特征也可以获得相应信息.

中欧联动性还可以中欧贸易看出,今年前7个月,中国对最大贸易伙伴--欧洲联盟的进出口累计同比下降0.9%,而对美国维持在10.5%的增速.而德国最新采购经理人指数(PMI)显示,新出口订单连续第13个月下滑,就因中国和美国需求放缓.

我们简单回顾,亦可发现中国在全球的势头的确早有变化.人民币汇率贬值预期自去年9月至今仍在持续,而生产和库存等大量数据去年11月明显恶化,至今仍未获明显改善.和中国一样,大量数据都显示欧元区经济正日渐受主权国家债务危机拖累而放缓成长步伐,尤其是欧元区最大增长动力--德国经济正在放缓.

中国尽管没有欧元区国家面临的主权债务危机,总体公共债务/GDP(国内生产总值)还低于欧元区水平,但中国大量财务并不透明,地方政府性债务问题亦十分严重,不排除部分地方债务亏欠状况可能甚于欧元区部分主权国家.

因此,中欧一定程度上都面临债务紧缩压力和产能过剩问题,以及社会矛盾冲突,拖累经济存下行压力.这在全球投资人眼中,就会被重新定义为需要规避的风险国家,而去年9月来人民币贬值预期就可见一斑.新一轮欧元/美元汇率下跌趋势也始于去年8月.

从当前看,欧元区主权债务危机延续、民主政治与资本自由流动,还可能使得美元在全球国币中的地位强化而继续呈强,美国经济呈现趋好势头,也可能强化投资者选择美国等经济体资产作为避险地的预期.

澳元/美元汇率作为先行指标亦有迹象,并可以暗示出全球风险情绪的抬头.但是,美国道琼斯工业指数.DJI和标准普尔500指数.SPX近期走势要强于欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E和泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3.尤其是中国的上综指.SSEC,在全球股市涨声一片中还跌跌不休.

上述种种分化迹象初步折射出全球深刻的经济调整和产业链变迁,后续如何演绎,则还有待更多和更长时序证据来加以确认.但这种分化引发的投资者重新界定风险/避险资产,可能加速这一进程,并给部分国家带来冲击.

考察1976年牙买加体系建立以来的全球主要国家经常项目数据,可以发现当美国等经济体经常项目逆差缩小,而其他国家经常项目逆差亦收窄之时,往往是危机发生之时.现在美国等国资产负债表已基本修复,资本性支出增加,生产亦在扩张.(完)