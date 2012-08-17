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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 14:04 BJT

〔台湾股市〕GDP预估修正数据公布前收跌,鸿海欲增加夏普持股上涨

路透台北8月17日电---台湾股市周五收跌0.3%,今日稍晚政府将修改2012年国内生产总值(GDP)预估.不过苹果(AAPL.O)供应商鸿海(2317.TW)收高,媒体报导称该公司寻求增加在夏普(6753.T)的持股比例.

加权股价指数.TWII收跌22.29点,至7,467.92,汽车类指数.TAUI与塑胶类指数.TPLI均下跌约1%,拖累大盘.

鸿海收涨0.5%,据日本经济新闻报导,该公司计划将在夏普的持股由目前的9.9%增加至20%左右.[ID:nSB1730932]

根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW跌至760.50亿台币,上日为794.75亿.(完)

--编译 李春喜;审校 程琳

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