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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 14:09 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌破115美元,因美国或释出战略储备

路透新加坡8月17日电---布兰特原油价格周五跌至115美元下方,因美国可能会释放战略储备,缓解了供应面的忧虑;而以色列针对伊朗的讲话,也降低了对中东可能爆发冲突阻断出口的忧虑.

白宫可能释出原油储备的消息扶助指标原油合约脱离上日所及三个月高点.[ID:nSB1730156]

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