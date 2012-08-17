版本:
中国
货币新闻 | 2012年 8月 17日 星期五 14:25 BJT

〔日本个股〕夏普接触东芝等公司,寻求增资500亿日圆--时事社

路透东京8月17日电---日本时事新闻社周五报导称,日本夏普(6753.T)当前寻求增加总计约500亿日圆(6.30亿美元)资本,正与美国投资基金公司以及京瓷(6971.T)和东芝(6502.T)等公司接触.

夏普现金拮据,债务展期逼近,当前急于重组非核心资产.(完)

--编译 田建华;审校 程琳

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐