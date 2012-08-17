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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 14:14 BJT

〔日本股市〕创三个月收盘高位,此前德国总理发表支持欧洲央行的言论

路透东京8月17日电---日本股市日经指数周五升至三个月收盘高位,因为在德国总理梅克尔表示支持欧洲央行(ECB)抗击欧元区债务危机的努力后,投资者风险偏好升温.

日经指数.N225上涨0.8%至9,162.50点,为5月8日以来的最高收盘位.东证股价指数.TOPX涨0.9%至765.81点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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