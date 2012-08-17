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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 14:15 BJT

〔韩国股市〕收低,受三星电子下跌所累

路透首尔8月17日电---韩国股市周五收低,因投资者针对三星电子(005930.KS)近期涨势锁定获利,令三星电子大跌.

三星电子股价收低3.72%,至8月7日来最低收盘位.

韩国股市综合股价指数.KS11收低0.58%至1,946.54点,早盘开高0.31%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 程琳

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