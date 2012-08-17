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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 14:19 BJT

〔澳洲股市〕录得第七周连涨,银行与资源类股大涨提振大盘

路透8月17日电---澳洲股市周五收高0.7%,并录得第七周连涨,银行股与资源类股提振大盘.这表明投资者在当局推出经济刺激政策憧憬的激励下信心增强.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX200指数收高0.7%,至4,361.9点,收于三个月高点.

澳新银行(澳盛银行)(ANZ.AX)大涨2.7%,因第三季获利增长9%.油气公司Santos(STO.AX)也劲升3.4%,之前该公司公布上半年基本获利飙升20%.(完)

--编译 李春喜;审校 张若琪

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