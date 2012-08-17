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债券 | 2012年 8月 17日 星期五 14:27 BJT

〔欧元债市〕德债下跌,因梅克尔声援德拉吉的表态提振全球股市

路透伦敦8月17日电---德债期货周五下跌,因德国总理梅克尔声援欧洲央行抗击危机的策略,刺激全球股市在隔夜时段走强.

德国总理梅克尔周四表示,欧洲央行总裁德拉吉上个月采取一切措施保护欧元的宣言,以及随后提升购买西班牙和意大利国内公债可能性的作法,与欧洲领导人的行动"完全一致".[ID:nSB1730162]

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