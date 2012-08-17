〔欧元债市〕德债下跌,因梅克尔声援德拉吉的表态提振全球股市

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透伦敦8月17日电---德债期货周五下跌,因德国总理梅克尔声援欧洲央行抗击危机的策略,刺激全球股市在隔夜时段走强.
德国总理梅克尔周四表示,欧洲央行总裁德拉吉上个月采取一切措施保护欧元的宣言,以及随后提升购买西班牙和意大利国内公债可能性的作法,与欧洲领导人的行动"完全一致".[ID:nSB1730162]
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。
路透上海2月20日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.85%。沪深证交所融资融券余额当日 下降13.9亿元人民币，终结四连增；两市两融余额为8,945.2亿元，脱离四周高点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 2/17 5,217.6 3,727.6 8,945.2 -13.9 3,202.08 2/16 5,223.8 3,735.3 8,959.1 31.0 3,229.62 2/15 5,199.4 3,728.7