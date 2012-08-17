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市场报道 | 2012年 8月 17日 星期五 14:34 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元守住涨幅,投资者寄望欧洲央行采取刺激措施

路透苏黎世8月17日电---瑞郎兑美元周五守住前一日涨幅,交易员期待欧元区决策者推出新的举措缓解债务危机.

德国总理梅克尔周四表示,欧洲央行总裁德拉吉上个月采取一切措施保护欧元的宣言,以及随后提升购买西班牙和意大利国内公债可能性的作法,与欧洲领导人的行动"完全一致".[ID:nSB1730162]

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