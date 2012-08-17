〔澳元汇率〕澳洲央行不太可能就澳元强势进行实际干预

路透悉尼8月17日电---澳洲央行近日警告称,澳元居高不下最终可能拖累成长,但由于澳洲经济表现在发达国家中仍属优良,因此央行似乎不太可能会有实际的干预行动.

尽管财政部已表示有需要为陷入困境的出口商提供补贴,但在周五重申其对澳元的看法,指出关于由官方抑制澳元汇价的呼吁并不合宜.

澳洲央行认为澳元升值是矿业荣景带动经济结构改变的必然结果,因此受冲击的行业只能被迫调适.

澳元走强的部份原因是澳洲稳定的AAA评级,以及澳洲央行相对较高的3.5%隔夜拆款利率.美国指标利率则是在近零水准.(完)