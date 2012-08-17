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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 14:57 BJT

〔全球金市〕金价持稳,市场愈加期待欧洲央行祭出行动遏制危机

路透新加坡8月17日电---金价周五持稳,守住了上日涨幅.上交易日曾录得两周来最大单日涨幅,因德国总理梅克尔发表讲话支持欧洲央行遏制欧元区债务危机的行动.

上月欧洲央行(ECB)总裁德拉吉曾称央行将竭尽所能来保护欧元区的完整性,尽管随后的欧洲央行会议几乎没有拿出什么具体举措.但在此之后,投资者就一直在等待欧洲央行祭出大胆举措.

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