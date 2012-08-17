《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月17日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *红豆集团 15 7 12 8/22簿记建档 农业银行 AA 8/24 8/27 ============================================================================================= *中信证券 200 50 3 8/22招标 工商银行 AAA 8/23 8/24 ( 600030.SS )( 6030.HK ) 农业银行等 ============================================================================================= *昊华能源 5 5 12 8/24簿记建档 深圳发展银行 AA+ 8/27 8/28 ( 601101.SS ) ============================================================================================= *甘肃公路航空 20 20 12 8/24簿记建档 浙商银行 AA+ 8/27 8/28 旅游投资集团 ============================================================================================= 大连集装箱 5 1.6 9 8/21簿记建档 招商银行 AA- 8/23 8/24 码头公司 ============================================================================================= 华能澜沧江 40 20 12 8/21簿记建档 中国银行 AAA 8/22 8/23 水电公司 国开行 ============================================================================================= 天津市建工集团 6 3 12 8/23簿记建档 兴业银行 AA- 8/24 8/27 ============================================================================================= 上海外高桥集团 8 4 12 8/23簿记建档 中国银行 AA+ 8/24 8/27 浦发银行 ============================================================================================= 新疆农资集团 4 4 12 8/21簿记建档 兴业银行 AA- 8/22 8/23 ============================================================================================= 南昌市政公用 10 5 12 8/21簿记建档 中国银行 AA+ 8/23 8/24 投资控股公司 国开行 ============================================================================================= 宁波富邦 6 4 12 8/22簿记建档 浙商银行 AA- 8/23 8/24 控股集团 华夏银行 ============================================================================================= 浦东建设 3 3 12 8/22簿记建档 浦发银行 AA 8/24 8/27 ( 600284.SS ) ============================================================================================= 江苏弘盛 4 2 12 8/22簿记建档 华夏银行 A+ 8/24 8/27 建工集团 ============================================================================================= 上海远洋渔业 4.5 4.5 12 8/22簿记建档 兴业银行 AA- 8/23 8/24 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *辽宁忠旺集团 30 10 3 8/22簿记建档 中国银行 AA 8/23 8/24 工商银行 ============================================================================================= *三花控股集团 9 5 3 8/24簿记建档 招商银行 AA 8/28 8/29 ============================================================================================= *马钢集团 30 10 3 8/24簿记建档 建设银行 AA+ 8/27 8/28 农业银行 ============================================================================================= 上海仪电 40 15 3 8/20簿记建档 工商银行 AA+ 8/21 8/22 控股集团 农业银行 ============================================================================================= 扬州汇银家电 3.9 3.9 3 8/20簿记建档 交通银行 A 8/22 8/23 (江苏省信用再担保公司提供担保) ============================================================================================= 福建轻纺控股 17 7 5 8/21簿记建档 光大银行 AA- 8/22 8/23 国开行 ============================================================================================= 江阴市新国联 8 4 2 8/21簿记建档 农业银行 AA 8/23 8/24 投资发展公司 ============================================================================================= 云天化集团 16 10 5 8/21簿记建档 中信银行 AA+ 8/23 8/24 浦发银行 ============================================================================================= 肥城矿业集团 13 13 5 8/22簿记建档 浙商银行 AA 8/23 8/24 ============================================================================================= 首都机场集团 51 51 5 8/22簿记建档 建行/中行 AAA 8/23 8/24 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日