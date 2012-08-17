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货币新闻 | 2012年 8月 17日 星期五 15:09 BJT

〔欧洲汇市〕欧元/日圆涨至六周高位,因市场愈加期待ECB有所行动

路透伦敦8月17日电---欧元/日圆周五升至六周高位,因市场愈加预期欧洲央行(ECB)将采取果断行动以拉低西班牙和意大利的借贷成本.

在德国总理梅克尔表达了对欧洲央行抗击危机策略的支持后,上述预期获得提振.

欧元/日圆EURJPY=R一度升达98.263日圆,为7月初以来的最高位,该货币对在升穿55日移动均线切入位97.997后扩大涨幅.(完)

--编译 兰秀娟;审校 田建华

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