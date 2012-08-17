〔欧元区政经〕芬兰做好准备,以防欧元区分裂--报载

路透伦敦8月17日电---据每日电讯报周五报导,芬兰外长Erkki Tuomioja称,欧洲领导人应做好准备,以防欧元区分裂.

Tuomioja表示,该国官员已准备了一个"万全之策"以应对这种情况出现.

该报还援引正统芬兰人党领导人Timo Soini的话称,该国纳税人很愤怒.

"目前没有如何退出欧元区的相关法规,但这只是时间问题.欧元区的紧张形势让数百万人痛苦不堪,而且正在侵蚀欧洲的未来,这将促使南欧或北欧退出该区,"Soini称.

芬兰坚持要求希腊和西班牙以抵押品换取援助贷款,该国可能会利用否决权阻止推出任何新援助举措.(完)