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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 15:11 BJT

〔日本股市〕劲扬至三个月收盘高位,受德国总理声援欧洲央行的提振(更新版)

(新增细节)

路透东京8月17日电---日本股市日经指数周五升至三个月收盘高位,因为在德国总理梅克尔表示支持欧洲央行(ECB)抗击欧元区债务危机的努力后,投资者风险偏好升温.

对欧洲央行即将采取措施抗击财政问题的预期,以及近来美国经济数据好于预估,均扶助日经指数走强.此前指数在7月25日大跌至七周低点.

日经指数.N225上涨0.8%至9,162.50点,为5月8日以来的最高收盘位.股指未能突破26周移动均线切入位9,167.88点.

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