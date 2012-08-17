〔欧洲政经〕芬兰欧洲事务部长称,该国百分之百致力于维护欧元区完整性

路透赫尔辛基8月17日电---芬兰欧洲事务部长周五表示,芬兰"百分之百"地致力于维护欧元区的完整性,此前该国外长称,芬兰官员已在为欧元区可能分裂做准备.

"我想澄清的是,我国外长的猜测并不代表政府立场,"芬兰欧洲事务及外贸部长Alexander Stubb在接受路透专访时表示.

"芬兰百分之百的致力于维护欧元区的完整性,"他补充道.

据每日电讯报周五报导,芬兰外长Erkki Tuomioja称,欧洲领导人应做好准备,以防欧元区分裂.Tuomioja表示,该国官员已准备了一个"万全之策"以应对这种情况出现[ID:nSB1731152].(完)