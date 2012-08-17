〔表格〕外资在韩国股市买超3,234亿韩元,为连续第九日买超

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透首尔8月17日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超3,234亿韩元,为连续第九日买超,期间累计买超4.2654万亿(兆)韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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8月17日 323.4* -47.9 -241.2
8月16日 321.8 -107.7 -196.7
8月14日 390.0 -54.7 -324.9
8月13日 238.8 -231.3 -5.7
8月10日 621.3 -265.8 -333.4
8月 9日 1,474.3 -112.4 -1,325.2
8月 8日 690.9 60.2 -751.9
8月 7日 51.0 149.6 -192.2
8月 6日 153.9 370.1 -513.9
8月 3日 -55.3 12.8 40.7
8月 2日 197.8 10.9 -202.1
8月 1日 40.4 199.9 -235.4
7月31日 613.6 479.6 -1,069.7
7月30日 475.7 -55.7 -416.4
7月27日 489.6 244.7 -717.7
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本月以来 4,448.4 -16.3 -4,282.0
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今年以来 11,118.2 2,931.2 -10,292.0
------------------------------------------------- (完)
--编译 许娜;审校 王洋
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。
================== 今日重要政经消息================= 2月20日（周一） 公布11-1月失业率。 安保工程首日挂牌。 首创置业公布全年业绩。 百盛集团公布全年业绩。 08:30 中国民生银行在中国举行股东特别大会。 11:00 泰山石化股东特别大会。 11:30 宏利香港业务发展传媒简报会。 14:30 星展唯高达(香港)中港消费品行业市场展望记者会。 15:30 香港迪士尼乐园度假区公布2016年度业绩发布会。 17:00 嘉华集团2017年新春庆祝酒会。 ================== 近期重要政经消息================= 2月21日（周二） 公布1月份消费物价指数（CPI）。 汇丰控股公布全年业绩。 恒生银行公布全年业绩。 万科置业（海外）公布全年业绩。