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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 15:41 BJT

〔韩国汇市〕韩元/美元接近收平盘,公债价格上升

路透首尔8月17日电---韩元KRW=周五接近平盘,因低迷的股市表现抵消了德国总理支持性言论所带来的积极人气.但韩元的微跌还是打破了此前连续四周的涨势.

周五当地市场收盘时韩元/美元KRW=KFTC收盘报1,134.3,周四在岸收盘价则为1,134.0.

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