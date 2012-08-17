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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 15:41 BJT

〔日本债市〕空头回补推动公债上涨,指标公债收益率脱离两个月高位

路透东京8月17日电---日本公债周五上涨,因为部分投资者回补空仓,指标公债收益率(殖利率)脱离上交易日所及两个月高位.

10年期日债收益率JP10YTN=JBTC错地3个基点,报0.830%,但本周仍有望以高于上周收盘位0.795%的水平作收.

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