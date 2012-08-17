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货币新闻 | 2012年 8月 17日 星期五 16:08 BJT

〔欧洲汇市〕美元兑日圆触及一个月高位,受美国公债收益率上扬提振

路透伦敦8月17日电---美元兑日圆JPY=周五升至一个月高位79.448日圆,受益于美国公债收益率(殖利率)近期上扬,此外风险较高货币的买兴增强,使得避险货币日圆的卖压重燃.(完)

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