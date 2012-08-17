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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 15:58 BJT

〔新兴汇市〕多数转为走软且本周恐录得跌幅,未受德国总理言论提振

路透新加坡8月17日电---亚洲新兴货币周五多数转为走软,而且本周恐录得跌幅,未受亚洲股市上涨的带动,此前德国总理梅克尔表示,她支持欧洲央行抗击欧元区债务危机的努力.

坡元SGD=D3跌幅最甚,随后是受对冲基金卖盘拖累的马币(林吉特)MYR=MY.韩元亦录得跌幅,受累于海外基金的卖盘.

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