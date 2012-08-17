〔中国钢铁〕8月上旬粗钢日产量为197万吨,旬环比增长1.1%--CUSTEEL

《汇市简讯》欧元兑美元在淡静交投中重回上周五收盘价
0157GMT * 欧元兑美元亚洲盘初小幅跳空走高至1.0620，纽约盘收报1.0605 * 触及1.0633后，又回到纽约盘收盘价和周五低位1.0605 * 若跌破1.0595，则下看上周低位和1.0340/1.10929走势的61.8%回 档位1.0520/30 * 欧元兑美元人气仍偏空，因欧元区政治充满不确定性(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透北京8月17日电---中国钢铁工业协会周五称,8月上旬全国粗钢日产量预估197万吨,旬环比增长1.1%.
中联钢提供的中钢协旬报并称,上旬钢材库存为1,240万吨,较上期的1,232万吨有所增加.
以下是2012年旬日产量数据一览表(单位:万吨)
时间 日产量 旬环比(%)
8月1-10日 196.99 +1.1
7月21-31日 194.9 -2.2
7月11-20日 199.3 +1.8
7月1-10日 195.8 -0.4
6月21-30日 196.5 -0.3
6月11-20日 197.1 -1.4
6月1-10日 199.94 +2.03
5月21-31日 196.0 -3.9
5月11-20日 204.0 -0.3
5月1-10日 204.5 +0.5
4月21-30日 203.5 +1.5
4月11-20日 200.5 -1.3
4月1-10日 203.1 +7.4
3月21-31日 189.0 -1.5
3月11-20日 191.9 +1.1
3月1-10日 189.8 +13
2月21-29日 167.9 -1.2
2月11-20日 169.9 +0.2
2月1-10日 169.6* +1.3
1月21-31日 167.3 +0.2
1月11-20日 166.9 -1.3
1月1-10日 169.1 +3.9
注:*为中钢协将2月1-10日的粗钢日产量从170.5万吨修正至169.6万吨.(完)
--发稿 张胜男; 审校 曾祥进
0157GMT * 欧元兑美元亚洲盘初小幅跳空走高至1.0620，纽约盘收报1.0605 * 触及1.0633后，又回到纽约盘收盘价和周五低位1.0605 * 若跌破1.0595，则下看上周低位和1.0340/1.10929走势的61.8%回 档位1.0520/30 * 欧元兑美元人气仍偏空，因欧元区政治充满不确定性(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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