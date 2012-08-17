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货币新闻 | 2012年 8月 17日 星期五 17:41 BJT

〔中国钢铁〕8月上旬粗钢日产量为197万吨,旬环比增长1.1%--CUSTEEL

路透北京8月17日电---中国钢铁工业协会周五称,8月上旬全国粗钢日产量预估197万吨,旬环比增长1.1%.

中联钢提供的中钢协旬报并称,上旬钢材库存为1,240万吨,较上期的1,232万吨有所增加.

以下是2012年旬日产量数据一览表(单位:万吨)

时间 日产量 旬环比(%)

8月1-10日 196.99 +1.1

7月21-31日 194.9 -2.2

7月11-20日 199.3 +1.8

7月1-10日 195.8 -0.4

6月21-30日 196.5 -0.3

6月11-20日 197.1 -1.4

6月1-10日 199.94 +2.03

5月21-31日 196.0 -3.9

5月11-20日 204.0 -0.3

5月1-10日 204.5 +0.5

4月21-30日 203.5 +1.5

4月11-20日 200.5 -1.3

4月1-10日 203.1 +7.4

3月21-31日 189.0 -1.5

3月11-20日 191.9 +1.1

3月1-10日 189.8 +13

2月21-29日 167.9 -1.2

2月11-20日 169.9 +0.2

2月1-10日 169.6* +1.3

1月21-31日 167.3 +0.2

1月11-20日 166.9 -1.3

1月1-10日 169.1 +3.9

注:*为中钢协将2月1-10日的粗钢日产量从170.5万吨修正至169.6万吨.(完)

--发稿 张胜男; 审校 曾祥进

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