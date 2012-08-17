〔中国债市〕人民币利率互换变动不大,关注下周资金及政策走向

路透上海8月17日电---中国人民币利率互换(IRS)周五变动不大.市场人士表示,短端今日成交偏活跃,呈冲高回落走势,主要是受资金价格上行带动,下周将密切关注银行间流动性状况以及周末政策面是否会有惊喜.

"上午因为资金价格比较高,(IRS)一年以内的明显上行,成交也偏活跃,大家可能觉得资金价格太高,靠短的hedge一下,但下午跌回来了."北京一银行交易员称.

上海一商业银行交易员则提到,本周后半段资金骤然紧张,央行虽然在公开市场以逆回购支援,但效果并不明显,接下来最关注的依然是周末政策面动向以及下周资金走向.

但两位交易员都表示,虽然机构对央行降低存款准备金率仍抱有期望,但是预计本周末政策面不会有太大动作,央行依赖公开市场逆回购来调节流动性的方式,已经具有较明显的常态趋势.

"我们都麻木了,预期周周有,周周不兑现啊."前述北京的交易员称.

他并表示,机构对降准等宽松政策的预期并未消退,但久久不见兑现后,市场陷入迷茫期,"不是说要加大预调微调力度吗?但现在既没动作,也没给市场更多明确指示,现在就这么吊着,不知道会怎样,很别扭."

中国银行间市场七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五续涨,其余主要品种则持稳.资金供需呈现结构性失调,需求集中于中短期品种,而供给方更偏好增加长期资金的供应.从供应方式上看,机构预期资金的紧绷并不具有可持续性.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.0550/3.1733 2.8464/2.9436 2.8443/2.9400 2.8886/2.9857 2.8767/3.1267

周四 2.9614/3.0871 2.8425/2.9308 2.8467/2.9400 2.8917/2.9867 2.8800/3.1267

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变动 +0.0936/+0.0862 +0.0039/+0.0128 -0.0024/0.0000 -0.0031/-0.0010 -0.0033/0.0000

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,248.03亿元,环比减少近三成.(完)