《中国公司债发行日程表》--8月17日

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 中国证监会自2007年8月14日颁布实施《公司债券发行试点办法》,标志着中国公司债发行正式启动. 试点公司范围仅限于沪深证交所上市公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司. 按办法,公司债募集资金用途将不再限于固定资产投资项目,还可用于收购兼并、偿还银行贷款等股 东大会核准的用途. 以下为部分申请发行公司债的上市公司: 发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间 (亿元) (亿元) (网下) ============================================================================================ *海螺型材 不超8.5 8.5 5 5.00% 国泰君安 AA 8/17-8/21 (000619.SZ) (附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权 海螺集团提供担保) ============================================================================================ 国电科环 40 10 3 预设区间3.90%-4.30% 瑞银证券 AAA 8/20-8/22 (1296.HK) 10 5 预设区间4.15%-4.65% 宏源证券 AAA 8/20-8/22 20 10 预设区间4.75%-5.20% 中金公司 AAA 8/20-8/22 (三个品种可相互回拨,回拨比例不受限) ============================================================================================ 注:*代表新增.(完) --整理 刘昕; 审校 曹巍浩 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。
================== 今日重要政经消息================= 2月20日（周一） 公布11-1月失业率。 安保工程首日挂牌。 首创置业公布全年业绩。 百盛集团公布全年业绩。 08:30 中国民生银行在中国举行股东特别大会。 11:00 泰山石化股东特别大会。 11:30 宏利香港业务发展传媒简报会。 14:30 星展唯高达(香港)中港消费品行业市场展望记者会。 15:30 香港迪士尼乐园度假区公布2016年度业绩发布会。 17:00 嘉华集团2017年新春庆祝酒会。 ================== 近期重要政经消息================= 2月21日（周二） 公布1月份消费物价指数（CPI）。 汇丰控股公布全年业绩。 恒生银行公布全年业绩。 万科置业（海外）公布全年业绩。