版本:
中国
货币新闻 | 2012年 8月 17日 星期五 16:25 BJT

〔标题新闻〕法国巴黎银行德国分部新任总裁称,该行致力于成为德国排名前五位的投行--报载

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8JH3UK]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐