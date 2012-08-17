《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--8月17日

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透北京8月17日电---以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:18时, 1港元=0.81939人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 (000002.SZ)200002.SZ 8.61 9.42 1.12 深物业 (000011.SZ)(200011.SZ) 5.97 3.32 2.19 南玻 (000012.SZ)(200012.SZ) 8.23 5.04 1.99 深康佳 (000016.SZ)(200016.SZ) 3.11 1.94 1.96 ST中华 (000017.SZ)(200017.SZ) 2.96 0.87 4.15 ST中冠 (000018.SZ)(200018.SZ) 5.52 2.38 2.83 深深宝 (000019.SZ)(200019.SZ) 8.39 5.03 2.04 深华发 (000020.SZ)(200020.SZ) 6.34 2.80 2.76 深赤湾 (000022.SZ)(200022.SZ) 9.05 9.22 1.20 招商地产000024.SZ200024.SZ 20.53 14.55 1.72 特力 (000025.SZ)(200025.SZ) 6.07 3.15 2.35 飞亚达 (000026.SZ)(200026.SZ) 8.49 5.76 1.80 一致药业(000028.SZ)(200028.SZ) 30.40 20.92 1.77 深深房 (000029.SZ)(200029.SZ) 3.38 1.95 2.12 ST盛润 (000030.SZ)(200030.SZ) 7.11 3.25 2.67 深南电 (000037.SZ)(200037.SZ) 4.25 2.02 2.57 中集集团(000039.SZ)200039.SZ 11.23 9.96 1.38 深纺织 (000045.SZ)(200045.SZ) 6.10 3.59 2.07 方大集团(000055.SZ)(200055.SZ) 3.92 2.07 2.31 深国商 (000056.SZ)(200056.SZ) 14.72 9.52 1.89 深赛格 (000058.SZ)(200058.SZ) 4.32 2.20 2.40 宝石 (000413.SZ)(200413.SZ) 10.70 5.42 2.41 小天鹅 (000418.SZ)(200418.SZ) 7.88 6.45 1.49 粤高速 (000429.SZ)(200429.SZ) 3.18 2.30 1.69 晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ) 3.97 2.80 1.73 ST珠江 (000505.SZ)(200505.SZ) 2.58 1.53 2.06 丽珠 (000513.SZ)200513.SZ 26.00 18.28 1.74 美菱电器(000521.SZ)(200521.SZ) 4.35 3.36 1.58 大冷股份(000530.SZ)(200530.SZ) 6.00 3.88 1.89 粤电力 (000539.SZ)(200539.SZ) 6.00 3.80 1.93 佛山照明(000541.SZ)(200541.SZ) 6.94 4.51 1.88 江铃汽车(000550.SZ)(200550.SZ) 16.01 14.22 1.37 沙隆达 (000553.SZ)(200553.SZ) 6.10 2.92 2.55 苏常柴 (000570.SZ)(200570.SZ) 5.80 2.88 2.46 威孚高科(000581.SZ)(200581.SZ) 25.32 16.95 1.82 古井贡酒(000596.SZ)(200596.SZ) 40.05 28.84 1.69 ST东海 (000613.SZ)(200613.SZ) 3.10 1.53 2.47 长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ) 5.09 2.88 2.16 京东方 (000725.SZ)(200725.SZ) 1.74 0.94 2.26 鲁泰 (000726.SZ)(200726.SZ) 6.73 6.43 1.28 本钢板材(000761.SZ)(200761.SZ) 3.76 2.28 2.01 张裕 (000869.SZ)(200869.SZ) 55.59 47.05 1.44 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算.(完) --发稿 宿泱韫; 审校 张喜良 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。
================== 今日重要政经消息================= 2月20日（周一） 公布11-1月失业率。 安保工程首日挂牌。 首创置业公布全年业绩。 百盛集团公布全年业绩。 08:30 中国民生银行在中国举行股东特别大会。 11:00 泰山石化股东特别大会。 11:30 宏利香港业务发展传媒简报会。 14:30 星展唯高达(香港)中港消费品行业市场展望记者会。 15:30 香港迪士尼乐园度假区公布2016年度业绩发布会。 17:00 嘉华集团2017年新春庆祝酒会。 ================== 近期重要政经消息================= 2月21日（周二） 公布1月份消费物价指数（CPI）。 汇丰控股公布全年业绩。 恒生银行公布全年业绩。 万科置业（海外）公布全年业绩。