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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 16:42 BJT

〔金属期市〕铜价上涨,因市场期待抗击欧债危机的有力措施将出台

路透上海8月17日电---铜价周五上涨,因为中国实货供应趋紧,而且在德国总理梅克尔公开表示支持欧洲央行抗击欧元区债务危机的努力后,人气和风险偏好有所改善.

五矿期货在周五的报告中写到,中国实货铜较期货铜的价格升水在350-400元人民币,受到逢低买盘和铜废料供应趋紧的提振.

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