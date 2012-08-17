〔中国债市〕周末降准预期重燃利率债收益率微跌,下周料仍受资金面牵引

路透上海8月17日电---中国银行间债市周五利率债收益率小幅下行,市场重燃周末出台降准政策预期.但受制于扩容压力和资金成本,信用债走势偏弱.如降准预期再次落空,收益率将面临新一轮上涨压力.

交易员表示,利率债方面,虽前几次降准预期均落空,市场在紧张资金面下挣扎已久,部分投资者仍对本周降准充满憧憬.但如预期再次落空,市场将在愈加紧张的资金面影响下走弱.

信用债市场整体偏利空,源于在前期政策利好下,收益率已深跌,加之市场扩容压力,供过于求的情况较严重.

上海一券商交易员并指出,鉴于前期的好行情,多数机构盈利等指标已经完成,并无再做"行情"的动力.

"很多家的指标都已经完成了,只要保住胜利果实就行了,现在都不愿意再买风险高的券."她并称.

中国银行间市场七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五续涨,其余主要品种则持稳.资金供需呈现结构性失调,需求集中于中短期品种,而供给方更偏好增加长期资金的供应.从供应方式上看,机构预期资金的紧绷并不具有可持续性.[ID:nSB1730844]

今日成交相对活跃的剩余期限约6.81年固息国债120010券最新双边报价tCN120010=CFXM报在3.2200%/3.1700%,而上日尾盘收报3.2400%/3.2200%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.2065 3.8900

上日 3.1138 3.5504

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.7388/2.6931

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.4575/2.3988

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.0700/3.0029 (完)

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