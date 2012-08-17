〔中国债市〕周末降准预期重燃利率债收益率微跌,下周料仍受资金面牵引

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透上海8月17日电---中国银行间债市周五利率债收益率小幅下行,市场重燃周末出台降准政策预期.但受制于扩容压力和资金成本,信用债走势偏弱.如降准预期再次落空,收益率将面临新一轮上涨压力.
交易员表示,利率债方面,虽前几次降准预期均落空,市场在紧张资金面下挣扎已久,部分投资者仍对本周降准充满憧憬.但如预期再次落空,市场将在愈加紧张的资金面影响下走弱.
信用债市场整体偏利空,源于在前期政策利好下,收益率已深跌,加之市场扩容压力,供过于求的情况较严重.
上海一券商交易员并指出,鉴于前期的好行情,多数机构盈利等指标已经完成,并无再做"行情"的动力.
"很多家的指标都已经完成了,只要保住胜利果实就行了,现在都不愿意再买风险高的券."她并称.
中国银行间市场七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五续涨,其余主要品种则持稳.资金供需呈现结构性失调,需求集中于中短期品种,而供给方更偏好增加长期资金的供应.从供应方式上看,机构预期资金的紧绷并不具有可持续性.[ID:nSB1730844]
今日成交相对活跃的剩余期限约6.81年固息国债120010券最新双边报价tCN120010=CFXM报在3.2200%/3.1700%,而上日尾盘收报3.2400%/3.2200%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 3.2065 3.8900
上日 3.1138 3.5504
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.7388/2.6931
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.4575/2.3988
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.0700/3.0029 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 刘昕; 审校 曾祥进
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。
================== 今日重要政经消息================= 2月20日（周一） 公布11-1月失业率。 安保工程首日挂牌。 首创置业公布全年业绩。 百盛集团公布全年业绩。 08:30 中国民生银行在中国举行股东特别大会。 11:00 泰山石化股东特别大会。 11:30 宏利香港业务发展传媒简报会。 14:30 星展唯高达(香港)中港消费品行业市场展望记者会。 15:30 香港迪士尼乐园度假区公布2016年度业绩发布会。 17:00 嘉华集团2017年新春庆祝酒会。 ================== 近期重要政经消息================= 2月21日（周二） 公布1月份消费物价指数（CPI）。 汇丰控股公布全年业绩。 恒生银行公布全年业绩。 万科置业（海外）公布全年业绩。