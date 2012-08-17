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市场报道 | 2012年 8月 17日 星期五 17:12 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑欧元下跌,但持于近期高位附近

路透伦敦8月17日电---英镑兑欧元周五下跌,脱离近期高位.关于欧洲央行(ECB)将采取果断行动压低西班牙和意大利借款成本的预期,支撑欧元.

德国总理梅克尔周四表示,支持欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的抗击危机策略,并敦促欧洲伙伴国迅速采取行动推进更紧密的财政政策一体化,称时间已经不多.[ID:nSB1730162]德国总理的谈话,强化了上述预期.

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