〔中国汇市〕人民币收盘上涨波动区间稍扩,短线方向不明观望为主(更新版)

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
(新增更多报价和内容)
* 人民币中间价小升,即期汇价收盘上涨
* 短期内人民币方向不甚明朗,观望为主
* 一年美元人民币掉期升水继续攀升
路透上海8月17日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五收盘上涨,高低价差较日前略有放大,但盘整区间未生大变.交易员称,海外美元的避险优势,压制未来人民币升势,不过中国外贸状况不佳,汇率走贬可能亦受限,短期内方向不甚明朗,只能继续观望中间价及海外市场的变化.
另外,流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水继续攀高,盘中曾突破1,300点;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=亦徘徊在八个月高点,最新报在6.4450/00,上日尾盘为6.4450.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
----------------------------------------------------------------
6.3585 6.3558 6.3653 6.3449 6.3495 6.3658
上海一银行交易员称,目前看人民币盘中表现尚属平稳.至于未来,"我现在是感觉不到什么方向,再看看欧洲那边和中间价吧."
他进一步表示,经济动荡背景下,美元作为避险货币的优势令人民币未来承压,但中国方面,应该会考虑到自身的经济和对外贸易情况,不至过于放任其走贬.
中国商务部周四公布,7月份全国实际使用外资(FDI)金额75.8亿美元,同比下降8.6%.未来预期方面,中国下半年外贸形势更加严竣,困难更加突现,实现外贸目标的压力将加大.[ID:nSB1728138]
北京时间17:07,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3605/45元,上日尾盘为6.3690元.
另外,离岸人民币市场上不断攀升的筹资成本以及人民币的疲弱前景,已将离岸人民币掉期点数推升至历史新高.若中国经济颓势及离岸资金池紧缩状况不改,这种趋势料会继续.[ID:nSH0113055]
东京汇市欧元周五守住上日多数涨幅,因市场预期欧洲当局即将采取措施,遏制已肆虐两年多的债务危机.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李宏薇/刘昕; 审校 林高丽/张喜良
人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]
人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]
人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]
全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]
人民币外汇期权 <CN/CONTC10>
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。
================== 今日重要政经消息================= 2月20日（周一） 公布11-1月失业率。 安保工程首日挂牌。 首创置业公布全年业绩。 百盛集团公布全年业绩。 08:30 中国民生银行在中国举行股东特别大会。 11:00 泰山石化股东特别大会。 11:30 宏利香港业务发展传媒简报会。 14:30 星展唯高达(香港)中港消费品行业市场展望记者会。 15:30 香港迪士尼乐园度假区公布2016年度业绩发布会。 17:00 嘉华集团2017年新春庆祝酒会。 ================== 近期重要政经消息================= 2月21日（周二） 公布1月份消费物价指数（CPI）。 汇丰控股公布全年业绩。 恒生银行公布全年业绩。 万科置业（海外）公布全年业绩。