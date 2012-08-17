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债券 | 2012年 8月 17日 星期五 17:29 BJT

〔西班牙金融〕6月银行坏账率升至9.42%,触纪录高位

路透马德里8月17日电---西班牙央行周五公布数据显示,该国6月银行业坏账率升至9.42%的纪录高位,高于一个月前8.95%.

6月拖欠贷款规模较5月增加84亿欧元(10.3亿美元),达1,644亿欧元.

自延续了10年的楼市热潮在四年前终结之后,西班牙陷入困境的银行业不良贷款规模一直稳步增加.西班牙现正处在2009年以来第二次衰退当中,四分之一的民众失业.(完)

--编译 梁睿雪;审校 程琳

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