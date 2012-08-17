欧洲已公布经济指标--2012/8/17

《汇市简讯》欧元兑美元在淡静交投中重回上周五收盘价
0157GMT * 欧元兑美元亚洲盘初小幅跳空走高至1.0620，纽约盘收报1.0605 * 触及1.0633后，又回到纽约盘收盘价和周五低位1.0605 * 若跌破1.0595，则下看上周低位和1.0340/1.10929走势的61.8%回 档位1.0520/30 * 欧元兑美元人气仍偏空，因欧元区政治充满不确定性(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第二季 -0.7-@-p -0.3-@-f -0.8-@-p
德国 第二季 +0.3-@-p +0.5-@-f +0.5-u-p
法国 第二季 持平-p 持平 +0.2-p
意大利 第二季 -0.7-p -0.8-f -2.5-p
消费者物价指数(CPI):
英国 7月 +0.1 -0.4 +2.6
德国 7月 +0.4-f -0.1-f +1.7-f
法国(HICP) 7月 -0.5 +0.1 +2.2
意大利(HICP) 7月 -1.7-f +0.2-f +3.6-f
生产者物价指数(PPI):
英国 7月 持平 -0.2-r +1.7
德国 7月 持平 -0.4 +0.9
法国 6月 -0.9 -1.0 +1.3
意大利 6月 -0.1 -0.3 +2.1
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 7月 4.9-@-p 4.9-@-r
德国 7月 6.8-@ 6.8-@-r
法国 第一季 10.0-@ 9.8-@-r
意大利 6月 10.8-@ 10.6-@-r
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)
--整理 兰秀娟; 审校 丁琦
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
0157GMT * 欧元兑美元亚洲盘初小幅跳空走高至1.0620，纽约盘收报1.0605 * 触及1.0633后，又回到纽约盘收盘价和周五低位1.0605 * 若跌破1.0595，则下看上周低位和1.0340/1.10929走势的61.8%回 档位1.0520/30 * 欧元兑美元人气仍偏空，因欧元区政治充满不确定性(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。