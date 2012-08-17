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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 17:55 BJT

《中国企业债发行日程表》--8月17日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体  拟发规模   期限(年)   年利率        主体评级   发行时间    主承销商
          (亿元人民币) 
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*毕节信泰      16        7         7.15%            AA     8/20-8/22     财富证券
投资公司              (第3至7年每年分别偿还本金的20%)                    国开证券                          
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广州经济开发区  25        10   预设区间6.20-6.70%   AA+    8/14-8/20     国信证券
国有资产投资公司 (第3年至第6年每年分别偿还本金的10%,第7年至第10年每年分别偿还本金的15%)
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天津生态城投    12         7       6.76%            AA+    8/14-8/20     渤海证券
                      (第3至7年每年分别偿还本金的20%)
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泰州鑫泰集团    10         6       6.85%            AA     8/14-8/20     银河证券
                     (第3至6年每年分别偿还本金的25%)              
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肥城市城市       9         6       7.10%            AA     8/14-8/20     西南证券
资产经营公司          (第3至6年每年分别偿还本金的25%) 
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柳州市投资      10         7       6.98%            AA     8/15-8/21     国海证券
控股公司              (第3-7年末每年偿还20%本金)                 
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上海松江        12         6       6.28%            AA+    8/15-8/21     国金证券
城镇建投              (第3-6年末每年偿还25%本金)                 
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昆明交通       14        5         6.60%            AA+    8/17-8/21     国泰君安
产业公司       13        7         6.95%            AA+    8/17-8/21
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上海新长宁集团   7         7      前五年6.08%       AA+    8/16-8/22     东方证券
                 (附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
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遵义道路桥梁   18        8         7.15%            AA     8/17-8/23     招商证券
工程公司                          
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重庆迈瑞城投   13        7         6.82%            AA     8/17-8/27     南京证券
                       (第3-7年每年分别偿还本金的20%)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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暂无 
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 刘昕; 审校 冉莹/张喜良

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
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  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
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  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
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