〔中港股市〕恒指脱离两周低位,沪综指录得逾两个月来最大单周跌幅

* 恒生指数收涨0.8%,但本周累计下跌0.1%

* 沪深300指数收低0.3%,本周累计下滑3.6%

* 华润创业股价窜涨,此前公布的上半年财报向好

* 中国移动引领电信板块下滑

路透香港8月17日电---香港股市周五上涨,受助于较高风险板块全线走坚,此前德国总理梅克尔表达了对欧洲央行的支持,缓解了市场对欧债危机的担忧.香港股市本周几乎以平盘作收.

华润创业(0291.HK)跳涨11%至6月1日以来最高位,因中午时分该公司公布了令人鼓舞的上半年财报.

这推动恒生指数.HSI上涨0.8%,从周四所及两周低位处反弹,重新站上20,000点.周四该指数曾跌至该水准下方,因为投资者误以为周五会受台风影响取消交易,故削减仓位.