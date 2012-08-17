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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 17:30 BJT

胡锦涛会见张成泽 对朝鲜洪灾表示慰问

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月17日电---中国国家主席胡锦涛周五会见朝鲜领导人金正恩的姑父张成泽。

据中国广播电台报导，胡锦涛会见张成泽时说，“多年来，张成泽同志为发展中朝睦邻友好关系做了大量的工作。”

胡锦涛还对朝鲜近来遭遇洪涝灾害表示慰问。

“我们相信在以金正恩第一书记为首的朝鲜劳动党的领导下，朝鲜人民一定能够战胜洪涝灾害，建设美好家园。”

张成泽本周来华访问，被看作是金正恩努力探索复苏朝鲜经济途径的最新迹象。（完）

--编译 侯雪苹;审校 程芳

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