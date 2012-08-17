〔中国金融〕BCG建议中国银行业要选定商业模式,国际化并非当前必选项

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透北京8月17日电---波士顿咨询公司(BCG)周五发布最新报告称,发达国家的银行业严重受挫,唯加拿大和澳大利亚例外,昭示出特定商业模式和单一市场可能具有强大活力.而这两项趋势,中国银行业可借鉴之.
BCG称,欧洲银行业的巨大损失导致全球银行业市值在2011年缩水20%以上.从全球范围来看,中国大陆仍然是最具吸引力的市场之一.国内银行应该抓住中国银行市场仍在快速成长的契机,夯实国内业务基础,建立国内领先地位,国际化并非是所有银行在当前时点的必选项.
报告撰稿人之一、BCG合伙人Lars-Uwe Luther通过分析研究成果,强调了两项重要发现:单一市场可能具有强大活力.加拿大和澳大利亚的银行在顶尖银行榜单中异军突起,2011年有7家来自这两个地区的银行进入前30名行列,而2007年只有2家.这一增长表明,专注于一个强大而稳定的国内市场能够帮助银行实现盈利和良好的股东总回报.
另一项重要发现是,商业模式至关重要.即使在低迷的市场环境中,合适的商业模式(如交易银行业务)也可以造就股东总回报明星.Luther举例称,Visa(V.N)和万事达(MA.N)以来自支付和交易的稳定收入流为主导,在全球排名榜单中名列前茅.
对于中国银行业来说,高速发展的黄金十年已经过去,未来严重依赖传统企业信贷的强周期性发展模式将难以持续,尤其在经济增速放缓和利率市场化推进的大背景下.
"中国银行业必须寻求差异化的业务新兴增长点,调整业务结构,有所为有所不为.对战略方向的重新思考和对商业模式的调整已经势在必行."BCG北京办公室合伙人黄河称.(完)
--发稿 张胜男; 审校 曾祥进
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。
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