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债券 | 2012年 8月 17日 星期五 17:38 BJT

〔伦敦美债〕公债价格微涨,美联储下周将公布政策会议记录

路透伦敦8月17日电---美国公债价格周五在欧洲市场微涨,因本周稍早公债大跌,收益率(殖利率)升至诱人水平,吸引买家重返市场.

美国公债在本周前半段下挫,因经济数据好于预期,促使部分人士推迟了对美国联邦储备理事会(美联储,FED)恢复购债以降低利率和刺激经济的时间预期.

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