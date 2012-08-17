〔台湾数据〕第二季经济现衰退并创近三年最差,通膨走高封堵降息空间(更新版)

(新增官方与分析师说法)

* 台湾第二季经济衰退0.18%,是近三年以来最差

* 分析师认为通膨走高,令央行难有降息空间

路透台北8月17日电---台湾第二季经济出现衰退并创近三年最差,官方亦连续第八度下修今年GDP预估值,全年经济成长率不保"2".惟尽管经济表现疲软,但分析师多认为,走高的通膨率将使央行难有降息的空间.

台湾主计总处周五公布,第二季国内生产总值(GDP)较上年同期衰退0.18%,较7月底时初估的衰退0.16%为差.同时预估台湾今年经济成长率仅有1.66%,而今年的CPI年增率则由于第二季以来数场豪雨和台风令果菜价格飙涨,上修至1.93%.

"今年CPI年增率估升至1.93%,显示今年CPI仍面临保2%的压力,加上下周油价恐再调涨,因此油价压力仍在,致使央行不敢贸然推出降息政策."国泰金控经济研究处襄理陈钦奇说.

主计总处蔡鸿坤处长承诺,若与今年的薪资成长率来相比,今年CPI年增率的确偏高,这也冲击了民间消费.今年的全年民间消费估成长1.58%,较上年的增长2.97%放缓.

台湾今年1-5月平均薪资为50,050台币,较上年同期减少0.71%,若将物价上涨因素加入,实质平均薪资减幅高达2.08%.

不过大众银行分析师陈森林表示,通膨与房地产问题令央行左右为难,所以9月底应该不会降息.但若第四季没有风灾影响,搭配蔬果盛产价格下调,则央行就有降息的机会.

第二季经济衰退0.18%创下2009年第三季以来最差.全年预估的仅成长1.66%也是2009年的-1.81%以来最低.

**出口不振是最大疲软因素**

若与亚洲各国相比,台湾第二季经济表现最差.

亚洲新兴国家方面,新加坡第二季GDP同比增长2.0%优于先前预估的1.9%.[ID:nST0537895]韩国第二季GDP初值按年增长2.4%[ID:nSB1688172]

日本方面,日本经济今年表现料超越七国集团(G7)的多数成员,受内需强劲推助,但多位分析师已经调降制造业产出预估,因全球经济放缓迹象愈发明显.其4-6月GDP环比年率为成长1.4%.[ID:nSB1721360]

主计总处梅家瑗科长表示,台湾的出口不振主要受到国际景气的影响之外,也和台湾内部的产业结构有关.

她进一步指出,台湾的资通信产业如宏达电(2498.TW)出口疲弱,此外,面板产业也面临激烈的国际竞争,DRAM产业纷纷减产因应景气低谷,个别厂商上半年的竞争力明显不佳.

此外,梅家瑗亦称,中国目前调整经济结构,汰换许多高耗能、低价值的产业,台湾对大陆出口受到很大冲击.而台湾业者在抢攻中国目标内需增长的"消费财"方面,也做得不够好,因此使台湾经济表现不如预期.

以下为本次预估细节:

* 第二季GDP按年下滑0.18% (概估为-0.16%)

* 2012年GDP按年成长1.66%(先前估为成长2.08%)

* 2012年CPI年成长1.93%(先前估为成长1.90%)

--2012年出口估衰退1.72%(先前估为成长0.07%)

--2012年进口估衰退1.50%(先前估为衰退0.54%)

* 2013年GDP按年成长3.67%

* 2013年CPI按年成长1.08% (完)

参考相关细节,可点选主计处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw)

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