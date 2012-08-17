〔国际油市〕法国和美国进行接触,研究关于油价的所有选项--消息

澳新汇市：澳新货币连续第三日下跌，关注数据面及央行动态
路透悉尼/惠灵顿2月20日 - 澳元周一连续第三个交易日下跌，之前数次欲有效突破关键技术阻力位0.77美元未果，市场焦点转向本周一系列数据以及央行重要动态。
路透巴黎8月17日电---法国总统奥朗德办公室官员周五表示,法国与美国正进行接触,讨论近来油价高涨问题.双方讨论了"所有可能的选项".
"我们正与美国伙伴讨论所有议题,包括遏制油价.所有可能的选项都有讨论."这位不愿具名的官员对路透说.
消息人士先前对路透说,美国官员正在监控油市,未来数周将决定是否有必要释出战略储备,以遏制近来高升的油价.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
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--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。