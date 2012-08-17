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货币新闻 | 2012年 8月 17日 星期五 18:05 BJT

〔国际油市〕法国和美国进行接触,研究关于油价的所有选项--消息

路透巴黎8月17日电---法国总统奥朗德办公室官员周五表示,法国与美国正进行接触,讨论近来油价高涨问题.双方讨论了"所有可能的选项".

"我们正与美国伙伴讨论所有议题,包括遏制油价.所有可能的选项都有讨论."这位不愿具名的官员对路透说.

消息人士先前对路透说,美国官员正在监控油市,未来数周将决定是否有必要释出战略储备,以遏制近来高升的油价.(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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