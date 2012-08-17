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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 18:39 BJT

〔东南亚股市〕大多小幅收跌,许多市场随后将迎来假日

路透曼谷8月17日电---东南亚股市周五大多收平或收跌,因投资者在市场假日前锁定此前获利,且油价下滑打压金光农业资源(GAGR.SI)和Thai Oil Pcl(TOP.BK)等商品股.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收低0.03%,报3,062.11点,仅略低于本周稍早触及的一年收盘高点.股指本周升0.26%,此前两周累计涨幅为1.9%.

大部分市场也连续第三周上扬.虽然马来西亚股市.KLSE周五收低0.02%,但本周仍收升0.3%.

菲律宾股市.PSI本周逆势下跌1.1%,今日跌0.24%至三周来收盘低点.菲律宾和马来西亚周一和周二将休市,周三重启交易.

新加坡将于周一休市,周二恢复交易.印尼市场将休市六天,于周四开市.

1030GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3062.11 -0.78 -0.03 +15.71 2646.35

马来西亚 .KLSE 1649.79 -0.30 -0.02 +7.78 1530.73

泰国 .SETI 1223.91 -0.49 -0.04 +19.37 1025.32

印尼 .JKSE 4160.51 18.52 +0.45 +8.86 3821.99

菲律宾 .PSI 5206.81 -12.70 -0.24 +19.10 4371.96

越南 .VNI 433.45 2.62 +0.61 +23.30 351.55

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(完)

--编译 梁睿雪;审校 王洋

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