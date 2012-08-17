〔东南亚股市〕大多小幅收跌,许多市场随后将迎来假日

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透曼谷8月17日电---东南亚股市周五大多收平或收跌,因投资者在市场假日前锁定此前获利,且油价下滑打压金光农业资源(GAGR.SI)和Thai Oil Pcl(TOP.BK)等商品股.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收低0.03%,报3,062.11点,仅略低于本周稍早触及的一年收盘高点.股指本周升0.26%,此前两周累计涨幅为1.9%.
大部分市场也连续第三周上扬.虽然马来西亚股市.KLSE周五收低0.02%,但本周仍收升0.3%.
菲律宾股市.PSI本周逆势下跌1.1%,今日跌0.24%至三周来收盘低点.菲律宾和马来西亚周一和周二将休市,周三重启交易.
新加坡将于周一休市,周二恢复交易.印尼市场将休市六天,于周四开市.
1030GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3062.11 -0.78 -0.03 +15.71 2646.35
马来西亚 .KLSE 1649.79 -0.30 -0.02 +7.78 1530.73
泰国 .SETI 1223.91 -0.49 -0.04 +19.37 1025.32
印尼 .JKSE 4160.51 18.52 +0.45 +8.86 3821.99
菲律宾 .PSI 5206.81 -12.70 -0.24 +19.10 4371.96
越南 .VNI 433.45 2.62 +0.61 +23.30 351.55
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(完)
--编译 梁睿雪;审校 王洋
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。
================== 今日重要政经消息================= 2月20日（周一） 公布11-1月失业率。 安保工程首日挂牌。 首创置业公布全年业绩。 百盛集团公布全年业绩。 08:30 中国民生银行在中国举行股东特别大会。 11:00 泰山石化股东特别大会。 11:30 宏利香港业务发展传媒简报会。 14:30 星展唯高达(香港)中港消费品行业市场展望记者会。 15:30 香港迪士尼乐园度假区公布2016年度业绩发布会。 17:00 嘉华集团2017年新春庆祝酒会。 ================== 近期重要政经消息================= 2月21日（周二） 公布1月份消费物价指数（CPI）。 汇丰控股公布全年业绩。 恒生银行公布全年业绩。 万科置业（海外）公布全年业绩。