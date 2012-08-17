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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 18:38 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货小涨至两周高位,周线亦收高

路透新加坡8月17日电---马来西亚毛棕榈油期货价格周五涨至两周多高位,因投资者恢复对出口复苏再度持乐观看法,此外欧元区债务危机前景改善.

德国总理梅克尔表示支持欧洲央行遏制危机的努力,缓解了投资者的不安情绪,并增强风险偏好.[ID:nSB1730162]

棕榈油期货本周也收涨2.8%,终止自7月以来的五周连跌,因船货调查机构周三公布的数据显示,本月前半段棕榈油出口意外增加.

指标11月棕榈油期货FCPOc3收涨0.7%,报每吨2,962马币(林吉特),此前触及8月1日以来高位2,973马币.

总成交量为32,356口,高于通常的25,000口.

在长周末假期前,大多数投资者避免建立风险仓位.马来西亚市场下周一和周二适逢假期休市.(完)

--编译 许娜;审校 王冠中

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