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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 18:41 BJT

〔亚洲橡胶〕8月17日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月17日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 8月 208.0 - - -

* 9月 213.5 11 215.5 11

*10月 215.8 16 217.7 16

*11月 217.7 42 218.3 42

*12月 219.7 73 220.7 73

* 1月 221.0 1243 222.5 1243

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 兰秀娟;审校 田建华

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