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货币新闻 | 2012年 8月 17日 星期五 20:08 BJT

〔欧元区经济〕荷兰财长称核心工作是维持欧元区稳定

路透海牙8月17日电---荷兰财长德亚赫(Jan Kees de Jager)周五表示,荷兰以及欧元区的核心工作是维持欧元区的稳定.

"我们从没想过成员国脱离或欧元区分裂.欧元区对荷兰而言至关重要.我们从欧洲和单一市场收获颇多."(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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