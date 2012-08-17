〔企业并购〕中国黄金集团进军非洲,拟全面收购African Barrick

路透新加坡8月17日电---中国黄金集团公司正发起一波海外攻势,考虑收购全球最大金矿商Barrick Gold(ABX.TO)的非洲业务,意在满足国内对黄金不断上涨的需求.

若中国黄金集团竞标African BarrickABGL.L,将成为自中国广东核电集团[GDNCP.UL]今年早些时候33.7亿美元收购纳米比亚铀矿企业Kalahari Minerals和其合作伙伴Extract Resources后,中国企业在非洲最大的并购案.

如果收购African Barrick的价格为在周四收盘价基础上溢价40%,收购该公司全部股份共需24亿英镑(37.8亿美元).

此案也同样将成为中国黄金集团最大的并购案,若购得African Barrick将令中国黄金集团黄金储量增加三分之一.(完)