〔国际油市〕亚洲燃料油现货升水继续走弱

路透新加坡8月17日电---亚洲燃料油市场周五走弱,180-cst和380-cst燃料油升水延续跌势,分别跌至至三个月和两个月低点.

据路透数据,180-cst品级燃料油升水下跌0.55美元至每吨1.90美元,为5月9日以来最低.380-cst升水下跌0.50美元至2.15美元,为6月11日以来最低.

实货交易窗口未见交易达成.中国光汇石油开出了低水平的卖单,助推了升水市场的跌势.

互换市场上,光汇石油再度卖出180-cst燃料油9月固定价格合约,在交易窗口卖出总计11.5万吨.

另一方面,道达尔买入7万吨该合约.

贸易商表示,市场供给充足,而需求一直低迷.一位船用燃料油交易商说:"供给足够,即便是缺乏混合级别,船用燃料油市场感受不到吃紧."

路透数据显示,即期跨月价差自月初以来下滑,反映出市场的疲态.路透数据显示,9月/10月跨月价差周五持平于三周低点每吨2.75美元.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 683.20 -2.30 -0.34 685.50

现货380CST燃料油 FO380-SIN 670.45 -2.15 -0.32 672.60

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 678.00 -2.00 -0.29 680.00

380CST船用燃料油升水 7.55 0.15 2.03 7.40

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 1.90 -0.55 -22.45 2.45

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 2.15 -0.50 -18.87 2.65(完)