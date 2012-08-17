〔表格〕加拿大7月CPI较前月下滑0.1%,因为燃料和服饰价格下滑

澳新汇市：澳新货币连续第三日下跌，关注数据面及央行动态
路透悉尼/惠灵顿2月20日 - 澳元周一连续第三个交易日下跌，之前数次欲有效突破关键技术阻力位0.77美元未果，市场焦点转向本周一系列数据以及央行重要动态。
路透8月17日电---加拿大统计局周五公布:
* 加拿大7月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.1%,较上年同期上升1.3%
* 加拿大央行7月核心CPI较前月下降0.1%,较上年同期上升1.7%
较上月(%) 较上年同期(%)
7月 6月 7月 6月
整体CPI -0.1 -0.4 +1.3 +1.5
加拿大央行核心CPI -0.1 -0.4 +1.7 +2.0
经季节调整 -0.1 -0.2 -- -- (完)
浏览加拿大数据相关新闻,请点选[ECI-CA-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]
--编译 兰秀娟;审校 田建华
路透悉尼/惠灵顿2月20日 - 澳元周一连续第三个交易日下跌，之前数次欲有效突破关键技术阻力位0.77美元未果，市场焦点转向本周一系列数据以及央行重要动态。
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。