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货币新闻 | 2012年 8月 17日 星期五 20:36 BJT

〔表格〕加拿大7月CPI较前月下滑0.1%,因为燃料和服饰价格下滑

路透8月17日电---加拿大统计局周五公布:

* 加拿大7月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.1%,较上年同期上升1.3%

* 加拿大央行7月核心CPI较前月下降0.1%,较上年同期上升1.7%

较上月(%) 较上年同期(%)

7月 6月 7月 6月

整体CPI -0.1 -0.4 +1.3 +1.5

加拿大央行核心CPI -0.1 -0.4 +1.7 +2.0

经季节调整 -0.1 -0.2 -- -- (完)

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--编译 兰秀娟;审校 田建华

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