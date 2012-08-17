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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 20:57 BJT

〔标题新闻〕IEA总干事范德胡芬定于1330GMT发表讲话,或谈及可能释放战略石油储备话题

注:国际能源署(IEA)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8JH7N7]

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