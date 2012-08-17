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市场报道 | 2012年 8月 17日 星期五 21:42 BJT

〔美国股市〕开盘小升,市场等待消费者信心和一周领先指标报告公布

路透纽约8月17日电---美国股市周五开盘小幅走高,周四美股录得两周来最大单日涨幅;交易商等待消费者信心和一周领先指标报告的公布.

道琼工业指数.DJI上扬14.68点,或0.11%,至13,264.79点.标准普尔500指数.SPX上涨1.78点,或0.13%,至1,417.29点,Nasdaq指数.IXIC涨0.58点,或0.02%,至3,062.97点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 田建华

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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