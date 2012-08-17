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货币新闻 | 2012年 8月 17日 星期五 22:03 BJT

〔表格〕美国7月领先指标增长0.4%,预估为增长0.2%

路透8月17日电---美国经济谘商会周五公布,美国7月领先指标增长0.4%,预估为增长0.2%,6月修正后为下跌0.4%,前值为下跌0.3%.

以下为详细数据:

指数 7月 6月 (前值) 5月 (前值)

领先指标 95.8 0.4 -0.4 -0.3 0.3 0.4

同步指标 105.1 0.3 0.2 0.2 0.5 0.2

落后指标 116.0 0.4 0.1 0.2 0.3 0.3 (完)

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--编译 李军;审校 母红

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