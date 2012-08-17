〔表格〕美国7月领先指标增长0.4%,预估为增长0.2%

澳新汇市：澳新货币连续第三日下跌，关注数据面及央行动态
路透悉尼/惠灵顿2月20日 - 澳元周一连续第三个交易日下跌，之前数次欲有效突破关键技术阻力位0.77美元未果，市场焦点转向本周一系列数据以及央行重要动态。
路透8月17日电---美国经济谘商会周五公布,美国7月领先指标增长0.4%,预估为增长0.2%,6月修正后为下跌0.4%,前值为下跌0.3%.
以下为详细数据:
指数 7月 6月 (前值) 5月 (前值)
领先指标 95.8 0.4 -0.4 -0.3 0.3 0.4
同步指标 105.1 0.3 0.2 0.2 0.5 0.2
落后指标 116.0 0.4 0.1 0.2 0.3 0.3 (完)
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--编译 李军;审校 母红
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